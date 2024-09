Азербайджан и Турция обсудили энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках встречи с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Ахметом Бератом Чонкаром в Бишкеке обсудил повестку энергетического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы провели обсуждения по проекту "Турецко-азербайджанская взаимосвязь" через Нахчыван, газопроводу Игдыр-Нахчыван, который будет введен в эксплуатацию до конца года, следующему заседанию Азербайджано-турецкого энергетического форума и другим вопросам нашей повестки энергетического сотрудничества", - написал Шахбазов.