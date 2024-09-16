Азербайджан и Турция обсудили энергетическое сотрудничество
Азербайджан и Турция обсудили энергетическое сотрудничествоМинистр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках встречи с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Ахметом Бератом Чонкаром в Бишкеке обсудил повестку энергетического сотрудничества между двумя странами.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках встречи с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Ахметом Бератом Чонкаром в Бишкеке обсудил повестку энергетического сотрудничества между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".
"Мы провели обсуждения по проекту "Турецко-азербайджанская взаимосвязь" через Нахчыван, газопроводу Игдыр-Нахчыван, который будет введен в эксплуатацию до конца года, следующему заседанию Азербайджано-турецкого энергетического форума и другим вопросам нашей повестки энергетического сотрудничества", - написал Шахбазов.
In Bishkek, we discussed with Deputy Minister of Energy and Natural Resources of Türkiye Ahmet Berat Chonkar the Türkiye-Azerbaijan Interaction Project through Nakhchivan, the Igdir-Nakhchivan gas pipeline to be commissioned by the end of the year, the next meeting of the… pic.twitter.com/dzlwYXjc1L