Тимур Ткаченко: Азербайджан оказал большую поддержку Украине во время энергетического кризиса

Азербайджан оказал большую поддержку Украине во время энергетического кризиса.

Азербайджан оказал большую поддержку Украине во время энергетического кризиса.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Киева, азербайджанец по происхождению Тимур Ткаченко.

Он рассказал, что родился в Киеве в семье азербайджанца Фирудина Мамедова и украинки Людмилы Ткаченко, и в течение последних трех лет, в период продолжающейся полномасштабной войны, работал в системе управления городом и в различных министерствах.

"До недавнего времени я исполнял обязанности заместителя министра транспортной инфраструктуры Украины и заместителя министра стратегических отраслей промышленности. Очень важно, что Азербайджан поддерживает независимость и суверенитет Украины. Азербайджан выделяется своей активностью в сфере гуманитарной поддержки Украины. Официальный Баку оказал большую поддержку именно Киеву во время энергетического кризиса. Я очень высоко это ценю", - сказал Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что был в Азербайджане несколько раз, и ему очень понравилось.

"Мой отец всегда гордился тем, что он азербайджанец, всегда поддерживал своих земляков из Азербайджана в Украине. Здесь азербайджанские общины очень активны. С детства помню, что азербайджанцы всегда стремились быть вместе, помогать друг другу, всегда поддерживали друг друга в трудных ситуациях. Сегодня существует несколько общественных организаций, которые активно занимаются объединением азербайджанцев. Это пример того, как растет общественное движение азербайджанцев в Украине", - отметил он.

Говоря об обороне Киева, Ткаченко отметил, что строятся укрепления и ведется подготовка ко всем возможным ситуациям.

"У нас есть хороший механизм, называемый Советом обороны города Киева. Я вместе с мэром города являюсь руководителем этого органа. Мы собираемся в трудные моменты и принимаем решения. Три года транспорт не передвигался во время сигналов тревоги. Киевляне же хотели иметь возможность добраться домой, до какой-либо точки, до укрытия. Мы решили этот вопрос. Сейчас изучаем проблему с метро. Поскольку оно движется на открытых участках, есть опасения, что если на рельсы попадет какой-либо осколок или они будут повреждены, все движение остановится. Потому что технически будет сложно организовать движение метро. В то же время есть ряд задач, связанных с безопасностью во время комендантского часа, пропусками и т.д. То есть на мне лежит обеспечение жизнедеятельности города Киева, включая обеспечение связи, задачи, связанные с гуманитарными вопросами и т.д. Кроме того, Кроме того, в случае ракетных и дроновых атак на Киев - вместе со Службой по чрезвычайным ситуациям устранять последствия", - добавил Тимур Ткаченко.