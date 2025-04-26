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Метин Керимли: Ханкенди стал символом мира, модернизации и прогресса

Метин Керимли: Ханкенди стал символом мира, модернизации и прогресса Азербайджанский город Ханкенди стал символом мира, модернизации и прогресса.
Внешняя политика
26 апреля 2025 г. 18:12
Метин Керимли: Ханкенди стал символом мира, модернизации и прогресса

Азербайджанский город Ханкенди стал символом мира, модернизации и прогресса.

Как передает Report, об этом глава аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли заявил на симуляционной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) в Ханкенди.

По его словам, Карабахский университет, расположенный в Ханкенди, является не только образовательным учреждением, но и центром новых идей и значимых событий: "Практически каждый день здесь проводятся важные мероприятия. Конференция, организованная сегодня при поддержке местных и международных партнеров, также очень важна. Его главное и четкое послание - голос молодежи важен”.

M.Керимли подчеркнул, что молодежь играет ведущую роль в решении климатических проблем:

"Новое поколение не ждет, чтобы действовать в отношении климата, они уже делают это. Изменение климата затрагивает всех, но больше всего молодое поколение. Поэтому молодежь должна быть частью решения этой проблемы. Мы верим в способность молодых людей не только говорить, но и руководить, действовать и вдохновлять. Министерство науки и образования считает, что образование является самым мощным инструментом в борьбе с изменением климата. Вот почему мы стремимся сделать проблемы, связанные с климатом, и инновации частью повседневного образования”.

Глава аппарата также отметил важность климатической конференции в Баку: ”СОР29 многому нас научил, но он также доказал, что мы способны на многое".

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Версия на азербайджанском языке Mətin Kərimli: Xankəndi sülhün, yenilənmənin və tərəqqinin rəmzinə çevrilib

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