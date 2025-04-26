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В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили 12 человек

В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили 12 человек Как минимум 12 человек взяли в заложники пираты, напавшие на пассажирское судно у берегов Нигерии.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 18:00
В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили 12 человек

Пираты, напавшие на пассажирское судно у берегов Нигерии, взяли в заложники не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Leadership.

По предварительным данным, пассажирское судно Heavenly Grace было атаковано у порта Калабар в штате Кросс-Ривер. Пассажиры следовали из Калабара в город Орон в штате Аква-Ибом. Террористы обогнали судно на скоростном катере, заставили его остановиться, захватили пассажиров и скрылись с ними в неизвестном направлении.

Полиция Нигерии приступила к розыску преступников для освобождения заложников.

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