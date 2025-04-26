В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили 12 человек

Пираты, напавшие на пассажирское судно у берегов Нигерии, взяли в заложники не менее 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета Leadership.
По предварительным данным, пассажирское судно Heavenly Grace было атаковано у порта Калабар в штате Кросс-Ривер. Пассажиры следовали из Калабара в город Орон в штате Аква-Ибом. Террористы обогнали судно на скоростном катере, заставили его остановиться, захватили пассажиров и скрылись с ними в неизвестном направлении.
Полиция Нигерии приступила к розыску преступников для освобождения заложников.