Стала известна дата следующих переговоров высокого уровня между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе, очередная встреча на высоком уровне запланирована на 3 мая.

Переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе, очередная встреча на высоком уровне запланирована на 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выполняет функцию посредника в переговорном процессе.

"Сегодняшние переговоры между США и Ираном выявили общее стремление к достижению соглашения на основе взаимного уважения и прочных обязательств. Обсуждались основные принципы, цели и технические вопросы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, а очередная встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая", - написал министр.