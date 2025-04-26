Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий

Президент РФ Владимир Путин на встрече 25 апреля со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в ходе вчерашнего общения с Уиткоффом повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал пресс-секретарь.