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Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий

Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 17:32
Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий

Президент РФ Владимир Путин на встрече 25 апреля со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в ходе вчерашнего общения с Уиткоффом повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал пресс-секретарь.

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