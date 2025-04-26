Рютте обсудил с высокопоставленными лицами США урегулирование ситуации в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон обсуждал с высокопоставленными чиновниками США вопрос завершения войны в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон обсуждал с высокопоставленными чиновниками США вопрос завершения войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса на своей странице в социальной сети "Х".

"Марк Рютте завершил визит в США, где встретился с высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "встречи были сосредоточены на увеличении оборонных расходов, грядущем саммите НАТО и справедливом и длительном окончании войны в Украине".