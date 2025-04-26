О нас

Рютте обсудил с высокопоставленными лицами США урегулирование ситуации в Украине

Рютте обсудил с высокопоставленными лицами США урегулирование ситуации в Украине Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон обсуждал с высокопоставленными чиновниками США вопрос завершения войны в Украине.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 17:37
Рютте обсудил с высокопоставленными лицами США урегулирование ситуации в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон обсуждал с высокопоставленными чиновниками США вопрос завершения войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса на своей странице в социальной сети "Х".

"Марк Рютте завершил визит в США, где встретился с высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "встречи были сосредоточены на увеличении оборонных расходов, грядущем саммите НАТО и справедливом и длительном окончании войны в Украине".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi