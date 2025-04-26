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Стармер и Зеленский обсудили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Стармер и Зеленский обсудили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию 111
Другие страны
26 апреля 2025 г. 17:53
Стармер и Зеленский обсудили дальнейшие шаги по украинскому урегулированию

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в субботе обсудили дальнейшие инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

"Стармер и Зеленский обсудили достигнутый за последние дни прогресс на пути к справедливому и прочному миру в Украине", - приводит издание слова представителя Даунинг-стрит.

Отмечается, что они согласились продолжить активно работать с международными партнерами над дальнейшими этапами планирования урегулирования.

Стармер и Зеленский в субботу присутствовали в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.

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Версия на азербайджанском языке Starmer və Zelenski Ukrayna nizamlanması üçün gələcək addımları müzakirə ediblər

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