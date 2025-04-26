Ректор: Международное сотрудничество - один из основных компонентов стратегии развития Карабахского университета

Международное сотрудничество является одним из основных компонентов стратегии развития Карабахского университета.
Как сообщает Report, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на конференции в Ханкенди.
Он отметил, что в Карабахском университете также обучаются иностранные студенты: "Мы делаем все возможное, чтобы привлечь больше иностранных студентов и специалистов. Это важно с точки зрения создания международной среды образования".
Ректор отметил, что создание кампусов университета в разных частях Карабаха позволит расширить возможности для содействия развитию освобожденных территорий:
"Мы уверены, что государственная поддержка и наличие квалифицированных специалистов помогут нам достичь стратегической цели".