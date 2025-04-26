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Фатеме Мохаджерани: Визит президента Ирана в Азербайджан позволит укрепить отношения между двумя странами

Фатеме Мохаджерани: Визит президента Ирана в Азербайджан позволит укрепить отношения между двумя странами Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан откроет новые возможности для расширения связей между двумя странами.
В регионе
26 апреля 2025 г. 17:26
Фатеме Мохаджерани: Визит президента Ирана в Азербайджан позволит укрепить отношения между двумя странами

Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан откроет новые возможности для расширения связей между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, это отметила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Официальный визит президента Ирана в Азербайджан является одним из важных шагов по созданию новой архитектуры региональных и добрососедских отношений", - отметила она.

По ее словам, Иран всегда придерживался принципа развития отношений с соседями на основе общих интересов. В этой связи, в отношении процессов на Южном Кавказе, Тегеран придерживается политики, основанной на уважении территориальной целостности стран и поддержке прочного мира в регионе.

"Визит и предстоящие переговоры откроют новые возможности для расширения отношений между Ираном и Азербайджаном, которые имеют большой потенциал. В целом, визит президента Пезешкиана в Азербайджан следует рассматривать как практический шаг к укреплению двусторонних отношений, установлению региональной стабильности и использованию общих возможностей двух стран. Это потенциал, который может служить миру, безопасности и устойчивому развитию на Южном Кавказе", - подчеркнула Мохаджерани.

Ранее сообщалось, что президент Ирана посетит с официальным визитом Азербайджан 28 апреля.

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Версия на английском языке Fatemeh Mohajerani: Iranian President’s visit to Azerbaijan will strengthen bilateral ties
Версия на азербайджанском языке Fateme Mohacerani: İran Prezidentinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə imkan verəcək

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