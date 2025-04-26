О нас

В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном

В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном.
Другие страны
26 апреля 2025 г. 17:47
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном

В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

По ее данным, делегации экспертов Ирана и США сумели конкретизировать некоторые детали касательно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению. Отмечается, что нынешний этап диалога завершен, так как обе переговорные группы вынуждены вернуться домой для получения дальнейших инструкций от властей. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Omanda ABŞ-İran danışıqlarının üçüncü raundu başa çatıb

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi