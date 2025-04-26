В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном

В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном.

В Омане завершился третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

По ее данным, делегации экспертов Ирана и США сумели конкретизировать некоторые детали касательно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению. Отмечается, что нынешний этап диалога завершен, так как обе переговорные группы вынуждены вернуться домой для получения дальнейших инструкций от властей.