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Азербайджан может начать экспорт осетровых с 2026 года

Азербайджан может начать экспорт осетровых с 2026 года 17:07
АПК
26 апреля 2025 г. 17:39
Азербайджан может начать экспорт осетровых с 2026 года

В Азербайджане в сфере рыбного хозяйства в ближайшее время могут начать деятельность новые предприятия.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков рыбы Азербайджана Заур Салманлы.

По его словам, несмотря на ограниченный объем добычи, выращивания и экспорта рыбы, в Азербайджане существует значительный потенциал в этом направлении, для реализации которого ведется активная работа. В частности, обсуждаются субсидии для поддержки производителей и расширения инфраструктурных возможностей.

"В настоящее время в рыбной отрасли работает несколько компаний. Однако ожидается, что благодаря поддержке на рынок выйдут новые производители. Один из крупных проектов предполагает начало экспорта осетровых с 2026 года", - сказал Салманлы.

Он отметил, что наиболее активные регионы в рыбном хозяйстве — Мингячевир, Евлах, Нефтчала и Сальян.

"Однако, снижение уровня воды в реке Куре и сложности с регистрацией хозяйств остаются в числе проблем отрасли. В будущем планируется передать регистрацию хозяйств от Министерства экологии Министерству сельского хозяйства, что должно упростить процесс и стимулировать развитие отрасли", - считает глава ассоциации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda balıqçılıq sahəsində yeni müəssisələr fəaliyyətə başlaya bilər

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