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Azərbaycan Türkiyə ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

Azərbaycan Türkiyə ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji əməkdaşlığı gündəliyi müzakirə edilib.
Energetika
16 Sentyabr , 2024 14:47
Azərbaycan Türkiyə ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji əməkdaşlığı gündəliyi müzakirə edilib.

"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

"Bişkekdə Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər nazirinin müavini Ahmet Berat Çonkar ilə Naxçıvan üzərindən “Türkiyə -Azərbaycan Qarşılıqlı Əlaqə” layihəsi, ilin sonunadək istismara veriləcək İğdır-Naxçıvan qaz kəməri, Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumunun növbəti iclası və enerji əməkdaşlığı gündəliyimizdəki digər məsələlərlə bağlı müzakirələr apardıq", - P, Şahbazov qeyd edib.

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Rus versiyası Азербайджан и Турция обсудили энергетическое сотрудничество

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