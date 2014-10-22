На месторождении "Гарадаг" начато бурение новой скважины

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала бурение новой скважины на месторождении "Гарадаг", используемом как подземное хранилище газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, проектная глубина скважины №483 составляет 3 400 метров. После ввода скважины в эксплуатацию в нее ежесуточно будет закачиваться 100 тыс. кубометров газа.

Бурение скважины осуществляется по заказу Управления подземных хранилищ газа SOCAR. В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – "Галмаз" и "Гарадаг". ПГХ "Галмаз" находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. ПГХ "Гарадаг", запущенное в 1954 году, находится в 25 км к юго-востоку от Баку.