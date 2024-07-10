Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной АмерикиОрганизация Североатлантического договора (НАТО) продолжает оставаться ключевым элементом коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке.
Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает оставаться ключевым элементом коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке.
Как сообщает Report, об этом новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал на своей странице в соцсети "Х".
"Война в Украине показывает, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке. Вот почему вместе с главами соответствующих правительств и государств стоит отметить в Вашингтоне 75-ю годовщину НАТО. Нидерланды являются одним из государств-основателей НАТО и всегда были верным и конструктивным союзником организации", - отметил Схоф.
Напомним, что 9 июля в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.
Главной темой саммита, проходящего под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, станет поддержка Украине.
De oorlog in Oekraïne laat zien dat de NAVO onverminderd van belang is, als hoeksteen van onze collectieve veiligheid en vrijheid in Europa en Noord-Amerika.
Daarom is het goed om samen met betrokken regeringsleiders en staatshoofden in Washington stil te staan bij het 75-jarig… pic.twitter.com/AB7qmB05e4