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Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки

Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает оставаться ключевым элементом коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке.
Другие страны
10 июля 2024 г. 10:14
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки

Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает оставаться ключевым элементом коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал на своей странице в соцсети "Х".

"Война в Украине показывает, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем коллективной безопасности и свободы в Европе и Северной Америке. Вот почему вместе с главами соответствующих правительств и государств стоит отметить в Вашингтоне 75-ю годовщину НАТО. Нидерланды являются одним из государств-основателей НАТО и всегда были верным и конструктивным союзником организации", - отметил Схоф.

Напомним, что 9 июля в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Главной темой саммита, проходящего под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, станет поддержка Украине.

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