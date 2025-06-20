В рамках ТМТМ из Цзиньхуа в Баку отправился первый грузовой поезд через Туркменистан

Из китайской провинции Чжэцзян в Азербайджан через Туркменистан отправился первый грузовой поезд в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ, Средний коридор).

Из китайской провинции Чжэцзян в Азербайджан через Туркменистан отправился первый грузовой поезд в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство транспорта и коммуникаций Туркменистана.

“Из города Цзиньхуа в порт Туркменбаши отправился первый грузовой поезд, что ознаменовало официальное открытие нового ТМТМ с начальной точкой в одном из наиболее экономически развитых регионов Китая. Состав из 100 стандартных контейнеров направляется в порт Туркменбаши, откуда грузы будут переправлены через Каспийское море в порт Баку”, - говорится в информации.

На маршруте поезд пересечет китайско-казахстанскую границу через контрольно-пропускной пункт Хоргос, после чего проследует через Алматы, Ташкент и Ашхабад.

По оценкам китайской стороны, запуск нового маршрута позволит снизить нагрузку на традиционную логистическую линию Актау - Баку, а также ускорит поставки китайской продукции на рынки Центральной Азии и Восточной Европы.

“Новый путь стал уже 26-м по счету международным логистическим направлением, созданным провинцией Чжэцзян в рамках грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай - Европа”, - говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Гюльнар Махмудова