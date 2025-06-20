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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 июня 2025 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9597 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1795 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9597

100 российских рублей

2,1795

1 австралийский доллар

1,1039

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0017

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1242

1 чешская крона

0,0790

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2627

1 грузинский лари

0,6239

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,2944

10 000 иранских риалов

0,0261

1 шведская крона

0,1768

1 швейцарский франк

2,0817

1 израильский шекель

0,4874

1 канадский доллар

1,2417

1 кувейтский динар

5,5500

100 казахстанских тенге

0,3272

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4860

1 молдавский лей

0,0988

1 норвежская крона

0,1699

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5994

1 польский злотый

0,4584

1 румынский лей

0,3896

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3239

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3157

1 Турецкая лира

0,0429

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1697

1 Новозеландский доллар

1,0209

Золото

5702,6585

Серебро

60,7194

Платина

2193,4420

Палладий

1777,1885
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.06.2025)

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