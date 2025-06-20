Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9597 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1795 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9597
|
100 российских рублей
|
2,1795
|
1 австралийский доллар
|
1,1039
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
1,0017
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1242
|
1 чешская крона
|
0,0790
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2627
|
1 грузинский лари
|
0,6239
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,2944
|
10 000 иранских риалов
|
0,0261
|
1 шведская крона
|
0,1768
|
1 швейцарский франк
|
2,0817
|
1 израильский шекель
|
0,4874
|
1 канадский доллар
|
1,2417
|
1 кувейтский динар
|
5,5500
|
100 казахстанских тенге
|
0,3272
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4860
|
1 молдавский лей
|
0,0988
|
1 норвежская крона
|
0,1699
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5994
|
1 польский злотый
|
0,4584
|
1 румынский лей
|
0,3896
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3239
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3157
|
1 Турецкая лира
|
0,0429
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1697
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0209
|
Золото
|
5702,6585
|
Серебро
|
60,7194
|
Платина
|
2193,4420
|
Палладий
|
1777,1885