На мексиканском Canal 6 TV обсудили успехи и растущее влияние Азербайджана в мире

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в обширном интервью ведущему онлайн-телевидения Canal 6 TV Хулио Сезару Гарсии рассказал о текущем состоянии азербайджано-мексиканских отношений, успехах нашей страны и ее растущей роли в мире.

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в обширном интервью ведущему онлайн-телевидения Canal 6 TV Хулио Сезару Гарсии рассказал о текущем состоянии азербайджано-мексиканских отношений, успехах нашей страны и ее растущей роли в мире.

Об этом Report сообщили в азербайджанской дипмиссии.

Касаясь традиционно хороший уровень взаимодействия между Баку и Мехико, посол с удовлетворением отметил положительную динамику, наблюдаемую в последние годы в двусторонних отношениях с Мексикой, которая является одним из важнейших партнеров Азербайджана в регионе Латинской Америки. Он подчеркнул значение визитов высокого уровня в Мексику в последние месяцы, особо отметив наличие позитивного политического диалога между двумя странами. Дипломат также отметил, что между двумя странами существуют образцовые межпарламентские отношения, в том числе в законодательных органах обеих стран действуют группы дружбы, между которыми сформировались весьма позитивные и активные связи сотрудничества.

Также в интервью он рассказал о взаимовыгодном и эффективном сотрудничестве с Мексикой в рамках международных организаций, подчеркнув в этом контексте важность взаимодействия двух стран в рамках COP29.

Касаясь большого потенциала сотрудничества в экономической сфере, М.Талыбов отметил, что в настоящее время изучаются направления и предпринимаются конкретные шаги для придания дополнительного импульса сотрудничеству между Азербайджаном и Мексикой в этой области. Он подчеркнул изменения, которые Азербайджан создал на энергетической и транспортной карте Европы в результате реализованных по инициативе Баку проектов мирового масштаба, и рассказал о стратегическом расположении Азербайджана, открывающем для мексиканских компаний хорошие возможности сотрудничества.

Касаясь шагов, предпринимаемых нашей страной в области возобновляемой энергетики, дипломат отметил, что Азербайджан выступает в качестве регионального лидера в процессе перехода к зеленой энергии и является одной из стран, вносящих важный вклад в борьбу с изменением климата. Он подчеркнул, что наша страна обладает большим потенциалом, особенно в области ветровой энергетики, и отметил, что Азербайджан уже экспортирует зеленую энергию и активно участвует в ряде международных проектов в этой области. Говоря о существовании различных форматов сотрудничества со многими странами в области энергетического перехода, М.Талыбов выразил готовность нашей страны сотрудничать с Мексикой в этой области.

Отвечая на вопрос журналиста о нефтегазовой стратегии и ненефтяном секторе в экономическом развитии нашей страны, посол отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан исторически является нефтегазовой страной, за последние 20 лет были предприняты важные и успешные шаги в направлении диверсификации экономики и особое внимание уделяется развитию ненефтяного сектора.

Касаясь ущерба, нанесенного культурному наследию азербайджанского народа в результате бывшего конфликта, посол М.Талыбов рассказал о военной агрессии Армении против Азербайджана. Дипломат с сожалением отметил, что особенно в течение 30-летнего периода оккупации культурное наследие Азербайджана систематически разрушалось Арменией, а оккупированные территории были широко заминированы, и призвал мировое сообщество помочь нашей стране в вопросе разминирования. Вместе с тем он подчеркнул, что после Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, напомнив, что 2025 год объявлен в нашей стране "Годом Конституции и Суверенитета". Посол добавил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, предпринимаются важные шаги для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину.