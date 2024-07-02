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Новое правительство Нидерландов принесло присягу королю

Новое правительство Нидерландов принесло присягу королю Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство, более чем через семь месяцев после выборов.
Внешняя политика
2 июля 2024 г. 14:41
Новое правительство Нидерландов принесло присягу королю

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство, более чем через семь месяцев после выборов.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал на своей странице в соцсети "Х".

"После того как король Виллем-Александр подписал указы, пришло время приведения кабинета министров к присяге. С нетерпением жду начала работы в качестве премьер-министра", - написал Схоф.

Отметим, что раннее Схоф занимал должность главы службы общей разведки и безопасности Нидерландов.

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Версия на английском языке Dick Schoof appointed as new Dutch Prime Minister
Версия на азербайджанском языке Dik Şuf Niderlandın yeni Baş naziri təyin olunub

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