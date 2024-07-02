Новое правительство Нидерландов принесло присягу королю

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство, более чем через семь месяцев после выборов.

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство, более чем через семь месяцев после выборов.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схоф написал на своей странице в соцсети "Х".

"После того как король Виллем-Александр подписал указы, пришло время приведения кабинета министров к присяге. С нетерпением жду начала работы в качестве премьер-министра", - написал Схоф.

Отметим, что раннее Схоф занимал должность главы службы общей разведки и безопасности Нидерландов.