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Цена на азербайджанскую нефть превысила $82

Цена на азербайджанскую нефть превысила $82 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,41 или 4,3% - до $82,58.
Энергетика
20 июня 2025 г. 09:47
Цена на азербайджанскую нефть превысила $82

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,41 или 4,3% - до $82,58.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $80,44.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $3,41 или 4,38% - до $81,20 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil nears $83
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 82 dolları ötüb

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