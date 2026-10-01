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    Axios: Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Нью-Йорк

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 04:39
    Axios: Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Нью-Йорк

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик.

    Как передает Report, об этом пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    В числе тех, от кого потребовали покинуть страну, был и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, говорится в материале.

    "Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая слишком долго там находилась. Генеральная Ассамблея ООН закончилась, поэтому им пора было уезжать", - сказал изданию неназванный американский чиновник.

    В материале отмечается, что в Белом доме полагали, что в течение понедельника между сторонами будет достигнут прогресс в переговорах, однако к концу дня стало известно, что они зашли в тупик.

    Вечером того же дня миссия США при ООН, по приказу Рубио, сообщила иранской миссии, что делегация Арагчи должна "немедленно" покинуть Нью-Йорк, сообщили источники Axios.

    Марко Рубио Аббас Арагчи Госдепартамент США МИД Ирана Переговоры между США и Ираном
    "Axios": Rubio İran nümayəndələrinin Nyu-Yorkdan çıxmasını tələb edib
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