Axios: Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Нью-Йорк

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик.

Как передает Report, об этом пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В числе тех, от кого потребовали покинуть страну, был и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, говорится в материале.

"Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая слишком долго там находилась. Генеральная Ассамблея ООН закончилась, поэтому им пора было уезжать", - сказал изданию неназванный американский чиновник.

В материале отмечается, что в Белом доме полагали, что в течение понедельника между сторонами будет достигнут прогресс в переговорах, однако к концу дня стало известно, что они зашли в тупик.

Вечером того же дня миссия США при ООН, по приказу Рубио, сообщила иранской миссии, что делегация Арагчи должна "немедленно" покинуть Нью-Йорк, сообщили источники Axios.