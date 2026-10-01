"Axios": Rubio İran nümayəndələrinin Nyu-Yorkdan çıxmasını tələb edib
- 01 oktyabr, 2026
- 05:22
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio danışıqlar çıxılmaz vəziyyətə düşdükdən sonra İran nümayəndə heyətinin ölkəni tərk etməsini tələb edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios" vəziyyətlə tanış olan mənbəyə istinadən xəbər verib.
Məlumata görə, ölkəni tərk etməsi tələb olunanlar arasında İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi də var.
"Dövlət katibi Rubio orada həddən çox qalmış İran nümayəndə heyətini qovub. BMT Baş Assambleyası başa çatmışdı, ona görə də onların getmə vaxtı gəlmişdi", - adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisi nəşrə bildirib.
Məlumatda qeyd olunur ki, Ağ Ev bazar ertəsi tərəflər arasında danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacağına inanırdı, lakin günün sonuna qədər onların çıxılmaz vəziyyətə düşdüyü məlum olub.
Həmin axşam ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəliyi Rubionun əmri ilə İran nümayəndə heyətinə Əraqçinin nümayəndə heyətinin Nyu-Yorkdan dərhal çıxmalı olduğunu bildirib.