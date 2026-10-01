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    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 03:11
    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

    Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет Flydubai спас израильский сантехник, который никогда ранее не летал на самолете.

    Как передает Report, об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Я говорил с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) об этом инциденте. Похоже, второй пилот был, возможно, террористом или, возможно, сумасшедшим, и он ударил пилота ножом", - сказал Трамп.

    По его словам, израильский сантехник, который никогда не летал на самолете, "вытащил этого парня из кресла и отбросил его назад, схватил штурвал и выровнял самолет непосредственно перед крушением".

    "Это история, которую я слышал. Я не знаю, правда ли это, но это история, которую я получил от Биби и еще нескольких человек", - сказал американский президент.

    Ранее самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

    Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.

    Дональд Трамп Захват самолета Flydubai
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    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

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