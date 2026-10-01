Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник
- 01 октября, 2026
- 03:11
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Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет Flydubai спас израильский сантехник, который никогда ранее не летал на самолете.
Как передает Report, об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Я говорил с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) об этом инциденте. Похоже, второй пилот был, возможно, террористом или, возможно, сумасшедшим, и он ударил пилота ножом", - сказал Трамп.
По его словам, израильский сантехник, который никогда не летал на самолете, "вытащил этого парня из кресла и отбросил его назад, схватил штурвал и выровнял самолет непосредственно перед крушением".
"Это история, которую я слышал. Я не знаю, правда ли это, но это история, которую я получил от Биби и еще нескольких человек", - сказал американский президент.
Ранее самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.
Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.