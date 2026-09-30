Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

Пилоты самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, по поступившим сообщениям, имеют российское и украинское происхождение. После драки в кабине их вывели из воздушного судна.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Channel 12, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

После сообщений о предполагаемом захвате самолета начальник штаба провел оценку ситуации с участием командующего ВВС, главы оперативного управления, главы военной разведки и других командиров.

В свою очередь в авиакомпании FlyDubai сообщили, что удивлены подобным поведением пилотов, которые устроили драку в кабине. Авиакомпания направит еще один самолет из Дубая в Саудовскую Аравию, чтобы забрать 174 пассажиров и продолжить их путешествие в Израиль.

По сообщениям, один пилот имеет российское происхождение (командир экипажа), а второй - украинское (второй пилот). Пилоты сцепились прямо в полете, и один из них потерял сознание, после чего и был задействован код безопасности, пишут израильские СМИ.

10:59

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, ранее подавший сигнал о захвате судна, приземлился в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает передает Report со ссылкой на Ynet.

Самолет совершал рейс из Дубая и направлявшийся в аэропорт Бен-Гурион со 180 пассажирами на борту. Среди них 100 граждан Израиля.

Издание отмечает, что код угрозы захвата воздушного судна был активирован после конфликта между двумя пилотами. Причины конфликта пока не обнародованы. Однако самолет, по последним данным, совершил успешную посадку в Саудовской Аравии.

10:44

Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал, свидетельствующий о возможном захвате воздушного судна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.

Согласно информации, на борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.

Сигнал был подан после того, как самолет вошел в воздушное пространство Иордании. Воздушное судно сначала передало код 7700 - международный сигнал аварийной ситуации, а затем код 7500, который используется для обозначения захвата самолета.

После этого самолет развернулся и вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии, снизив высоту полета. Истребители ВВС Израиля подняты в воздух.

Самолет вылетел из Дубая в 07:05 и должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион примерно в 09:30. После около полутора часов полета воздушное судно начало разворот над территорией Саудовской Аравии и продолжило движение на меньшей высоте.

Также сообщается, что премьер-министр и министр обороны Израиля созвали экстренное совещание по вопросам безопасности.

При этом представитель службы безопасности подчеркнул: "Нет достоверной информации о захвате самолета, пилот активировал сигнал тревоги".