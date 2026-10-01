МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня

МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о локальных прекращениях огня, необходимых для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электроснабжения Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

По его словам, договоренности необходимы для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на линиях, обеспечивающих внешнее электроснабжение станции.

Гросси отметил, что пока внешнее электроснабжение ЗАЭС остается нестабильным, МАГАТЭ помогает поддерживать работу резервных систем. В частности, агентство содействует поставкам топлива для аварийных генераторов, которые могут потребоваться при очередном отключении станции от энергосети.

По словам главы МАГАТЭ, необходимость в этих мерах связана с продолжающимися боевыми действиями в районе станции, из-за которых линии электропередачи получают повреждения, что приводит к перебоям внешнего энергоснабжения ЗАЭС.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки.