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    Sotheby's выставит на аукцион частную коллекцию за $450 млн

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    • 01 октября, 2026
    • 04:23
    Sotheby's выставит на аукцион частную коллекцию за $450 млн

    Двенадцать произведений художников-импрессионистов и модернистов, включая работы Ван Гога, Гогена, Ренуара, которые последние полвека находились в частной коллекции, выставлены на торги с общей оценочной стоимостью $450 млн.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, который назначил торги на 18 ноября в Нью-Йорке.

    Издание указывает, что представленные 30 сентября в Лондоне картины принадлежали аргентинской меценатке и коллекционеру произведений искусства Марии Елене Арриете де Блакье. Она была единственной наследницей семьи, владевшей сахарной компанией Ledesma, и вместе с супругом Карлосом Педро Блакье создала одну из крупнейших частных коллекций произведений искусства. Многие картины они приобрели в 1970-х годах у лондонских арт-дилеров, а сама коллекция оставалась закрытой для публики.

    Блакье умерла в 2020 году, а ее муж - тремя годами позже. Коллекция, пишет The Times, досталась их пятерым детям, каждый из которых получил в ней долю в размере 20%.

    Аукцион Sotheby’s Коллекция
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