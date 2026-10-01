При нападении на автобус в Сирии погибли семь человек
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 01:20
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Не менее семи человек погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела неизвестными автобуса в районе моста Масьяф в сирийской провинции Хомс.
Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, на место нападения прибыли сотрудники сил внутренней безопасности и подразделения гражданской обороны. Они оцепили территорию, а также приступили к эвакуации погибших и пострадавших. Силы внутренней безопасности Сирии начали расследование.
Другие обстоятельства произошедшего и возможные мотивы нападавших не приводятся.
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