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    При нападении на автобус в Сирии погибли семь человек

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    • 01 октября, 2026
    • 01:20
    При нападении на автобус в Сирии погибли семь человек

    Не менее семи человек погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела неизвестными автобуса в районе моста Масьяф в сирийской провинции Хомс.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

    По его информации, на место нападения прибыли сотрудники сил внутренней безопасности и подразделения гражданской обороны. Они оцепили территорию, а также приступили к эвакуации погибших и пострадавших. Силы внутренней безопасности Сирии начали расследование.

    Другие обстоятельства произошедшего и возможные мотивы нападавших не приводятся.

    Вооруженное нападение Сирия
    MiniBoss
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