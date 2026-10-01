Suriyada avtobusa silahlı hücum nəticəsində yeddi nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2026
- 02:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Suriyanın Homs əyalətindəki Masyaf körpüsü yaxınlığında naməlum silahlıların avtobusa atəş açması nəticəsində azı yeddi insan həlak olub, dörd nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA xəbər verib.
Məlumata görə, daxili təhlükəsizlik qüvvələri və mülki müdafiə bölmələri hadisə yerinə gəlib. Onlar ərazini mühasirəyə alıb və ölən və yaralananları təxliyə etməyə başlayıblar. Suriya daxili təhlükəsizlik qüvvələri araşdırmaya başlayıb.
Hadisə və ya hücum edənlərlə bağlı əlavə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45
Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıbDigər ölkələr
01:20
Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcəkDigər ölkələr
00:56