Konqo DR Səhiyyə Nazirliyi: Ebola epidemiyasının piki geridə qalıb
- 04 oktyabr, 2026
- 02:37
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Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) Ebola qızdırması epidemiyası tamamilə nəzarətə götürülüb.
"Report" RFI radiostansiyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə mətbuat konfransında KDR-in səhiyyə naziri Samuel Roje Kamba bildirib.
"Epidemiyanın piki artıq geridə qalıb. Epidemiya daha bizim nəzarətimizdən çıxmır. Əvvəllər biz yalnız onun inkişafını izləyirdik, indi isə qabaqlayıcı addımlar atırıq", - o qeyd edib.
Nazirin sözlərinə görə, Ebola xəstələrinin aşkarlandığı 63 tibb zonasından 19-da artıq azı üç həftədir ki, qızdırmaya yeni yoluxma halları qeydə alınmır.
KDR Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə, Eboladan ölənlərin sayı 4 018 nəfərə, xəstələnənlərin sayı isə 8 300 nəfərdir. Ölüm səviyyəsi 48,4 % təşkil edir. Xəstəxanalarda və tibbi təcridxanalarda xəstəlik simptomları olan 842 pasiyent var.