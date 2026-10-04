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    Konqo DR Səhiyyə Nazirliyi: Ebola epidemiyasının piki geridə qalıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 02:37
    Konqo DR Səhiyyə Nazirliyi: Ebola epidemiyasının piki geridə qalıb

    Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) Ebola qızdırması epidemiyası tamamilə nəzarətə götürülüb.

    "Report" RFI radiostansiyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə mətbuat konfransında KDR-in səhiyyə naziri Samuel Roje Kamba bildirib.

    "Epidemiyanın piki artıq geridə qalıb. Epidemiya daha bizim nəzarətimizdən çıxmır. Əvvəllər biz yalnız onun inkişafını izləyirdik, indi isə qabaqlayıcı addımlar atırıq", - o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, Ebola xəstələrinin aşkarlandığı 63 tibb zonasından 19-da artıq azı üç həftədir ki, qızdırmaya yeni yoluxma halları qeydə alınmır.

    KDR Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə, Eboladan ölənlərin sayı 4 018 nəfərə, xəstələnənlərin sayı isə 8 300 nəfərdir. Ölüm səviyyəsi 48,4 % təşkil edir. Xəstəxanalarda və tibbi təcridxanalarda xəstəlik simptomları olan 842 pasiyent var.

    Ebola epidemiyası Kütləvi yoluxma Ölənlərin sayı Konqo Demokratik Respublikası
    Минздрав ДР Конго: Пик эпидемии Эболы уже позади
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