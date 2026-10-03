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    Минздрав ДР Конго: Пик эпидемии Эболы уже позади

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 21:31
    Минздрав ДР Конго: Пик эпидемии Эболы уже позади

    Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) полностью взята под контроль властей.

    Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RFI, об этом заявил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба на пресс-конференции.

    "Пик эпидемии уже позади... Эпидемия больше не выходит из-под нашего контроля. Раньше мы лишь следили за ее развитием, а теперь действуем на опережение", - отметил он.

    По словам министра, в 19 из 63 медицинских зон, где выявлены больные Эболой, новые случаи заболевания лихорадкой не регистрируются уже как минимум три недели.

    По последним данным Минздрава ДРК, число смертей от Эболы достигло 4 018, заболевших - 8 300. Летальность составляет 48,4%. В больницах и медицинских изоляторах находятся 842 пациента с симптомами заболевания.

    ДР Конго Лихорадка Эбола
    Konqo DR Səhiyyə Nazirliyi: Ebola epidemiyasının piki geridə qalıb
    DRC Health Ministry: Ebola outbreak peak passed
    44 - Tezliklə
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