Минздрав ДР Конго: Пик эпидемии Эболы уже позади

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) полностью взята под контроль властей.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RFI, об этом заявил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба на пресс-конференции.

"Пик эпидемии уже позади... Эпидемия больше не выходит из-под нашего контроля. Раньше мы лишь следили за ее развитием, а теперь действуем на опережение", - отметил он.

По словам министра, в 19 из 63 медицинских зон, где выявлены больные Эболой, новые случаи заболевания лихорадкой не регистрируются уже как минимум три недели.

По последним данным Минздрава ДРК, число смертей от Эболы достигло 4 018, заболевших - 8 300. Летальность составляет 48,4%. В больницах и медицинских изоляторах находятся 842 пациента с симптомами заболевания.