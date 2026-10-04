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    Tramp: İran nüvə silahını yaratmaq planlarından imtina edib

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    • 04 oktyabr, 2026
    • 03:12
    Tramp: İran nüvə silahını yaratmaq planlarından imtina edib

    İran nüvə silahı yaratmaq planlarından praktiki cəhətdən imtina edib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Bildiyiniz kimi, İran nüvə silahı ilə bağlı planlardan praktiki olaraq imtina edib", - o deyib.

    Tramp həmçinin təfərrüatları açıqlamadan "İranla bağlı qərar verməli" olduğunu bildirib.

    O, əlavə edib ki, "İran məğlub olub".

    Donald Tramp Nüvə silahı ABŞ-İran münaqişəsi
    Дональд Трамп: Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия
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