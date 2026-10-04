Дональд Трамп: Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия

Иран практически отказался от планов по созданию ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

"Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов, касающихся ядерного оружия", - сказал он.

Трамп также сообщил, что ему предстоит "принять решение по Ирану", не уточнив подробностей.

Он добавил, что "Иран разгромлен", и допустил завершение конфликта с исламской республикой "по-хорошему или по-плохому".