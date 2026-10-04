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    Дональд Трамп: Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 02:49
    Дональд Трамп: Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия

    Иран практически отказался от планов по созданию ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    "Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов, касающихся ядерного оружия", - сказал он.

    Трамп также сообщил, что ему предстоит "принять решение по Ирану", не уточнив подробностей.

    Он добавил, что "Иран разгромлен", и допустил завершение конфликта с исламской республикой "по-хорошему или по-плохому".

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ядерное оружие
    Tramp: İran nüvə silahını yaratmaq planlarından imtina edib
    Trump says Iran abandoned plans to acquire nuclear weapons
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