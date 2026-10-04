Дональд Трамп: Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 02:49
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Иран практически отказался от планов по созданию ядерного оружия.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.
"Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов, касающихся ядерного оружия", - сказал он.
Трамп также сообщил, что ему предстоит "принять решение по Ирану", не уточнив подробностей.
Он добавил, что "Иран разгромлен", и допустил завершение конфликта с исламской республикой "по-хорошему или по-плохому".
Tramp: İran nüvə silahını yaratmaq planlarından imtina edib
Trump says Iran abandoned plans to acquire nuclear weapons
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