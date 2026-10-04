Girnə sahillərində batan gəminin daha bir sərnişinin meyiti tapılıb
Region
- 04 oktyabr, 2026
- 01:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şimali Kiprin (ŞKTR) Girnə sahillərində 30 avqustda batan sərnişin gəmisindəki itkinlərin axtarışı işlərində daha bir nəfərin meyiti tapılıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, meyitin şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün DNT araşdırmasına başlanılıb.
Bununla da hadisədə həyatını itirənlərin sayı 19-a yüksəlib, itkin düşən 9 nəfərin axtarış işləri davam etdirilir.
Daha əvvəl - avqustun sonlarında Şimali Kiprin Girnə şəhəri sahillərində gəminin batması nəticəsində həlak olanların sayının 18 nəfərə çatdığı bildirilib.
Son xəbərlər
03:41
Braziliyada ümumi seçkilər keçiriləcəkDigər ölkələr
03:12
Tramp: İran nüvə silahını yaratmaq planlarından imtina edibDigər ölkələr
02:37
Konqo DR Səhiyyə Nazirliyi: Ebola epidemiyasının piki geridə qalıbDigər ölkələr
02:09
Robert Fitso Serbiyada parlament seçkiləri öncəsi Vuçiçə dəstək veribDigər ölkələr
01:52
"Axios": ABŞ İranın iki diplomatını ölkədən çıxarıbDigər ölkələr
01:21
Girnə sahillərində batan gəminin daha bir sərnişinin meyiti tapılıbRegion
00:58
Özbəkistanda iki nazirlik Təhsil və Elm Nazirliyinə birləşdirilibRegion
00:43
UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlibFutbol
00:19