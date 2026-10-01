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    O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    • 01 октября, 2026
    • 01:38
    O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

    Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалиию.

    Как передает Report, об этом сообщает португальское издание O Jogo.

    Согласно инсайду, решение принято, и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч 1-го тура Лиги наций с Уэльсом (1:0) стал для него последним в составе национальной команды.

    Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена, где команда уже сегодня проведет матч 3-го тура Лиги наций с Данией.

    Роналду провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Он является рекордсменом команды как про проведенным играм, так и забитым мячам.

    Криштиану Роналду
    MiniBoss
    MiniBoss

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