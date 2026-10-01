O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалиию.

Как передает Report, об этом сообщает португальское издание O Jogo.

Согласно инсайду, решение принято, и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч 1-го тура Лиги наций с Уэльсом (1:0) стал для него последним в составе национальной команды.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена, где команда уже сегодня проведет матч 3-го тура Лиги наций с Данией.

Роналду провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Он является рекордсменом команды как про проведенным играм, так и забитым мячам.