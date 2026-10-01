O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии
Футбол
- 01 октября, 2026
- 01:38
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Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалиию.
Как передает Report, об этом сообщает португальское издание O Jogo.
Согласно инсайду, решение принято, и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч 1-го тура Лиги наций с Уэльсом (1:0) стал для него последним в составе национальной команды.
Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена, где команда уже сегодня проведет матч 3-го тура Лиги наций с Данией.
Роналду провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Он является рекордсменом команды как про проведенным играм, так и забитым мячам.
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