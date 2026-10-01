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    "O Jogo": Ronaldu karyerasını Portuqaliya millisində başa çatdırmaq qərarına gəlib

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 03:44
    O Jogo: Ronaldu karyerasını Portuqaliya millisində başa çatdırmaq qərarına gəlib

    Hücumçu Kriştianu Ronaldu karyerasını Portuqaliya millisində başa çatdırmaq qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliyanın "O Jogo" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qərar qəbul edilir və geri dönməzdir. Hücumçu artıq Portuqaliyanı təmsil etməyəcək və Millətlər Liqasının I turunun Uelslə matçı (1:0) onun üçün milli komandada sonuncu olub.

    Daha əvvəl Ronaldu milli komandanın məşqini tərk edib və yaxın saatlarda komandasının bu gün Millətlər Liqasının 3-cü turunun Danimarka ilə matçını keçirəcəyi Kopenhagendən uçmalı idi.

    Ronaldu Portuqaliya millisində 234 oyun keçirib və 146 qol vurub. O, həm keçirilən oyunlar, həm də vurulan qollar üzrə komanda rekordçusudur.

    Kriştianu Ronaldu Karyera Futbol üzrə Portuqaliya millisi
    O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии
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    MiniBoss

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