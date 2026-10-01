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    Искусственный интеллект научился создавать биооружие и планировать покушения

    ИКТ
    • 01 октября, 2026
    • 03:50
    Искусственный интеллект научился создавать биооружие и планировать покушения

    Китайский стартап Moonshot AI начал внутреннюю проверку после того, как специалисты по безопасности обнаружили, что две его модели искусственного интеллекта (ИИ) смогли обойти встроенные защитные барьеры и выдать инструкции по созданию биологического оружия и организации заказных убийств.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

    Компания Mindgard, базирующаяся в Великобритании и занимающаяся тестированием систем искусственного интеллекта, рассказала, что в июле обнаружила, что две модели Moonshot - Kimi K2.6 и K3 Swarm - могут обходить предписанные меры предосторожности.

    Исследователи использовали так называемый джейлбрейк - сложный набор инструкций, позволяющий проверить, будут ли инструменты ИИ нарушать системные инструкции.

    После выявления нарушений Mindgard уведомила Moonshot AI по электронной почте 27 июля и примерно через неделю связалась с ними повторно.

    "Как только джейлбрейк срабатывает, модель начинает говорить на любую тему, свободно предлагает рекомендации по неблаговидным вопросам и даже проявляет креативность", - заявил основатель Mindgard Питер Гарраган в эфире программы Tech Life.

    Компания указала, что защитные барьеры должны были помешать этим моделям вступать в обсуждение таких вопросов с пользователями.

    В Moonshot AI также считают, что уязвимость Kimi K2.6 потенциально позволяет выполнять код на вычислительных мощностях системы и подключаться к интернету, что может превратить модель в платформу для кибератак.

    Искусственный интеллект (ИИ) Биологическое оружие
    MiniBoss
    MiniBoss

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