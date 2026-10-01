Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Ясамальском районе Баку будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 02:07
    В Ясамальском районе Баку будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском районе Баку в четверг будут введены плановые отключения электроэнергии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут применены на время ремонтных работ.

    Так, с 10:00 до 13:00 света не будет у абонентов на улицах Бахтияра Вахабзаде, Мухаммеда Хусейна Шахрияра, Сулеймана Дадашова, Шафаята Мехдиева и жилого массива Вторая Алатава.

    "После завершения работ абоненты в этих районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством Ясамальский район
    Yasamalın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:50

    Искусственный интеллект научился создавать биооружие и планировать покушения

    ИКТ
    03:11

    Трамп: Самолет Flydubai спас сантехник

    Другие страны
    02:43

    В США скоро примут решение в связи с возобновлением ударов по Ирану

    Другие страны
    02:07

    В Ясамальском районе Баку будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    01:38

    O Jogo: Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    01:20

    При нападении на автобус в Сирии погибли семь человек

    Другие страны
    00:52

    Число отравившихся на свадьбе в Кюрдамире превысило 50 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:37

    Минфин США продлил лицензию на работу сербской NIS

    Другие страны
    00:28

    Молодежная сборная Азербайджана крупно проиграла Шотландии на выезде

    Футбол
    Лента новостей