В Ясамальском районе Баку будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 01 октября, 2026
- 02:07
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В Ясамальском районе Баку в четверг будут введены плановые отключения электроэнергии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут применены на время ремонтных работ.
Так, с 10:00 до 13:00 света не будет у абонентов на улицах Бахтияра Вахабзаде, Мухаммеда Хусейна Шахрияра, Сулеймана Дадашова, Шафаята Мехдиева и жилого массива Вторая Алатава.
"После завершения работ абоненты в этих районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".
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