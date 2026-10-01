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    В США скоро примут решение в связи с возобновлением ударов по Ирану

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 02:43
    В США скоро примут решение в связи с возобновлением ударов по Ирану

    США в ближайшее время примут решение, стоит ли возобновить удары по Ирану, либо заключить с ним сделку.

    Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Может, взорвем их или заключим сделку. Нам предстоит принять это решение. Время подходит к концу. Все закончится очень скоро, так или иначе", - отметил он.

    Трамп также подчеркнул, что ситуация с контролем Ормузского пролива может измениться.

    "Сейчас через Ормузский пролив проходит огромное количество нефти. Мы им управляем... Но, я полагаю, ситуация всегда может измениться", - сказал глава Белого дома, добавив, что за последние пару дней через пролив "прошло больше нефти, чем когда-либо в истории".

    Тем временем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в Х, что с момента возобновления в середине июля морской блокады Ирана было перенаправлено 125 торговых судов, связанных с Исламской Республикой.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    ABŞ tezliklə İrana zərbələrin bərpası ilə bağlı qərar verəcək
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