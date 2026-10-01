В США скоро примут решение в связи с возобновлением ударов по Ирану

США в ближайшее время примут решение, стоит ли возобновить удары по Ирану, либо заключить с ним сделку.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Может, взорвем их или заключим сделку. Нам предстоит принять это решение. Время подходит к концу. Все закончится очень скоро, так или иначе", - отметил он.

Трамп также подчеркнул, что ситуация с контролем Ормузского пролива может измениться.

"Сейчас через Ормузский пролив проходит огромное количество нефти. Мы им управляем... Но, я полагаю, ситуация всегда может измениться", - сказал глава Белого дома, добавив, что за последние пару дней через пролив "прошло больше нефти, чем когда-либо в истории".

Тем временем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в Х, что с момента возобновления в середине июля морской блокады Ирана было перенаправлено 125 торговых судов, связанных с Исламской Республикой.