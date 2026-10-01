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    ABŞ tezliklə İrana zərbələrin bərpası ilə bağlı qərar verəcək

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 03:08
    ABŞ tezliklə İrana zərbələrin bərpası ilə bağlı qərar verəcək

    ABŞ yaxın vaxtlarda İrana zərbələrin bərpası və ya onunla saziş bağlaması barədə qərar verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Bəlkə də onları darmadağın edəcəyik, ya da razılığa gələcəyik. Bu qərarı verməliyik. Vaxt başa çatır. Hər şey bu və ya digər şəkildə çox tezliklə bitəcək", - o qeyd edib.

    Tramp həmçinin Hörmüz boğazına nəzarətlə bağlı vəziyyətin dəyişə biləcəyini vurğulayıb.

    "İndi Hörmüz boğazından çoxlu miqdarda neft keçir. Biz onu idarə edirik. Amma düşünürəm ki, bu, həmişə dəyişə bilər", - Ağ Ev rəhbəri bildirib və əlavə edib ki, son iki gündə boğazdan tarixdə əvvəlkindən daha çox neft keçib.

    Bu arada, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X"də bildirib ki, iyulun ortalarında İranın dəniz blokadası yenidən tətbiq edildikdən sonra İslam Respublikası ilə əlaqəli 125 ticarət gəminin istiqamətini dəyişib.

    Donald Tramp ABŞ-İran gərginliyi Hörmüz boğazı
    В США скоро примут решение в связи с возобновлением ударов по Ирану
    MiniBoss
    MiniBoss

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