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Глава МИД Израиля обсудил с британским коллегой обострение на Ближнем Востоке

Глава МИД Израиля обсудил с британским коллегой обострение на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обсудили вечером 8 декабря по телефону обострение обстановки на Ближнем Востоке, включая события в Ливане, Сирии и секторе Газа.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 03:58
Глава МИД Израиля обсудил с британским коллегой обострение на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обсудили вечером 8 декабря по телефону обострение обстановки на Ближнем Востоке, включая события в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Как передает Report, об этом израильский министр написал в соцсети "X".

"Мы обсудили драматические события в Сирии, необходимость защиты ее меньшинств и последствия [сложившейся ситуации] для Израиля с точки зрения безопасности. Мы также обсудили прекращение огня в Ливане, ситуацию в Газе и возможность достичь соглашения по заложникам. Израиль - оплот силы и стабильности в турбулентном регионе и останется таковым", - сообщил Саар.

При этом он счел нужным проинформировать широкую общественность и о том, что одной из тем их разговора с Лэмми стал английский футбол. "Вдобавок мы выразили наше обоюдное разочарование по поводу поражения "Тоттенхэма" от "Челси", - отметил глава МИД еврейского государства.

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