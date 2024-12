Глава МИД Израиля обсудил с британским коллегой обострение на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обсудили вечером 8 декабря по телефону обострение обстановки на Ближнем Востоке, включая события в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Как передает Report , об этом израильский министр написал в соцсети "X".

"Мы обсудили драматические события в Сирии, необходимость защиты ее меньшинств и последствия [сложившейся ситуации] для Израиля с точки зрения безопасности. Мы также обсудили прекращение огня в Ливане, ситуацию в Газе и возможность достичь соглашения по заложникам. Израиль - оплот силы и стабильности в турбулентном регионе и останется таковым", - сообщил Саар.

При этом он счел нужным проинформировать широкую общественность и о том, что одной из тем их разговора с Лэмми стал английский футбол. "Вдобавок мы выразили наше обоюдное разочарование по поводу поражения "Тоттенхэма" от "Челси", - отметил глава МИД еврейского государства.