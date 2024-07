Боррель: Я решительно осуждаю нападение на президента Трампа

Я был шокирован этой новостью и решительно осуждаю покушение на президента Трампа.

Как передает Report, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель в соцсети Х.

"В очередной раз мы становимся свидетелями неприемлемого насилия в отношении политических деятелей", - написал он.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives.