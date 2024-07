Borrel: Prezident Trampa qarşı hücumu pisləyirəm

Prezident Trampa qarşı hücum xəbərindən şoka düşdüm və bunu qəti şəkildə pisləyirəm.

“Report” xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Cozep Borrel (Jozep Borrel) "X" səhifəsində qeyd edib.

"Biz bir daha siyasi nümayəndələrə qarşı qəbuledilməz zorakılıqların şahidi oluruq", - paylaşımda yazılıb.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives.