Американский десантный корабль USS Wasp снова пришвартовался на Кипре

Универсальный десантный корабль ВМС США USS Wasp, чье появление в порту Лимасола в первой декаде августа вызвало протесты, спустя менее чем два месяца снова пришвартовался на Кипре.

Как передает Report , об этом посол Соединенных Штатов на острове Джули Фишер сообщила в соцсети X.

"Мы приветствуем возвращение USS Wasp и 24-го экспедиционного отряда корпуса морской пехоты в кипрский [город] Лимасол для планового пополнения запасов и для предоставления заслуженного отдыха офицерам и экипажу. Wasp находится в Восточном Средиземноморье для сдерживания агрессии и поддержания региональной стабильности", - говорится в публикации.