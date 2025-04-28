О нас

В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 01:42
В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий.

Как передает Report, лидер политической силы, которая одержит победу по итогам голосования, станет 25-м премьер-министром страны.

Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того, как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Марк Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов. Он мог не пройти голосование по вотуму доверия в парламенте, где у либералов нет большинства, и практически моментально лишиться кресла главы правительства.

После отставки непопулярного премьера Трюдо поддержка либералов среди населения стремительно возросла, так как канадцы одобряют действия кабмина в условиях тарифной войны с США. В таких условиях Карни рассчитывает воспользоваться общественной поддержкой и сформировать правительство большинства, чего либералам не удавалось сделать с 2015 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi