В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий.

Как передает Report, лидер политической силы, которая одержит победу по итогам голосования, станет 25-м премьер-министром страны.

Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того, как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Марк Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов. Он мог не пройти голосование по вотуму доверия в парламенте, где у либералов нет большинства, и практически моментально лишиться кресла главы правительства.

После отставки непопулярного премьера Трюдо поддержка либералов среди населения стремительно возросла, так как канадцы одобряют действия кабмина в условиях тарифной войны с США. В таких условиях Карни рассчитывает воспользоваться общественной поддержкой и сформировать правительство большинства, чего либералам не удавалось сделать с 2015 года.