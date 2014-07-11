​Россия списала 90% долга Кубы

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым списал 90% долга Республики Куба перед СССР.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства подписал федеральный закон о ратификации соглашения между российским и кубинским правительствами об урегулировании задолженности Кубы перед РФ по кредитам, предоставленным в период б. СССР. Данный закон был принят Государственной Думой 4 июля 2014 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года.

Отметим, что общая сумма долга составляет около 35,2 млрд. долларов США. Россия спишет Кубе 90% долга, остальные 10% (порядка 3,5 млрд. долларов) будут погашаться в течение 10 лет равными полугодовыми платежами.

Задолженность Кубы включает в себя обязательства по государственным и коммерческим кредитам (вся задолженность просрочена), а также заблокированные остатки средств на депозитных и клиринговых счетах, выраженные в советских и переводных рублях, клиринговых долларах США, евро, швейцарских франках и кубинских песо.