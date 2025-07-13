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В Минобороны Китая заявили о разведывательной активности Японии

В Минобороны Китая заявили о разведывательной активности Японии Китай зафиксировал разведывательную активность авиации и ВМС Японии над Восточно-Китайским морем вблизи от границ страны.
Другие страны
13 июля 2025 г. 11:03
В Минобороны Китая заявили о разведывательной активности Японии

Китай зафиксировал разведывательную активность авиации и ВМС Японии над Восточно-Китайским морем вблизи от границ страны.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

"Разведка, осуществляемая японскими кораблями и самолетами вблизи границ нашей страны, источник рисков для безопасности на море и в воздушном пространстве между двумя странами", - написал Цзян Бинь в соцсети WeChat.

Представитель Минобороны добавил, что авиация Китая "обеспечила идентификацию, отслеживание и наблюдение" в ответ на разведывательные действия Японии. Он добавил, что Пекин надеется на создание атмосферы для стабильного развития двусторонних отношений со стороны Токио.

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