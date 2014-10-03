Женщины в парандже смогут находиться в залах парламента Австралии только за стеклом

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Спикер палаты представителей федерального парламента Австралии Бронвин Бишоп и председатель сената Стивен Пэрри установили новое правило, согласно которому женщины, одетые в паранджу, могут находиться в залах заседаний палат только на застекленных трибунах. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, это правило носит временный характер и связано с развернувшейся в последние дни в Канберре дискуссией относительно того, не следует ли одетым в паранджу женщинам вообще запретить вход в парламент.

Причиной споров законодателей послужило сделанное в середине сентября австралийскими спецслужбами предупреждение о возможных планах террористов нанести удары по парламенту и совершить нападения на федеральных служащих.

Одна из инициаторов дискуссии сенатор от оппозиционной "Единой Партии Палмера" Джеки Лэмби заявила также о планах внести на рассмотрение верхней палаты парламента законопроект о полном запрете на ношение паранджи в общественных местах. В свою очередь, член палаты представителей от правящей Либеральной партии Джордж Кристенсен сообщил, что готовит менее радикальный законопроект - о запрете на паранджу лишь в стенах парламента и, возможно, других федеральных учреждений. Данная законодательная инициатива обоснована прежде всего, соображениями безопасности - паранджа не позволяет сотрудникам служб безопасности проверить удостоверение личности женщины.