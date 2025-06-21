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Дипломаты посетили восстановленный Дом Мехмандаровых в Шуше

Дипломаты посетили восстановленный Дом Мехмандаровых в Шуше Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и представителей международных организаций, посетила исторический Дом Мехмандаровых в городе Шуша.
Карабах
21 июня 2025 г. 12:17
Дипломаты посетили восстановленный Дом Мехмандаровых в Шуше

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и представителей международных организаций, посетила исторический Дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Как передает корреспондент Report, гости ознакомились с архитектурным ансамблем усадьбы XVIII века.

В период армянской оккупации большая часть зданий, включая баню, была разрушена. Малый дом Мехмандаровых долгие годы находился в запустении, каменные надписи на историческом источнике были уничтожены, а вода в нем пересохла.

После освобождения города Шуша Азербайджан провел восстановительные работы, возродив исторический облик усадьбы.

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Версия на английском языке ФотоDiplomats visit restored Mehmandarovs' House in Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatlar Şuşada Mehmandarovların malikanəsini ziyarət ediblər

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