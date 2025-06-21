Дипломаты посетили восстановленный Дом Мехмандаровых в Шуше

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и представителей международных организаций, посетила исторический Дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и представителей международных организаций, посетила исторический Дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Как передает корреспондент Report, гости ознакомились с архитектурным ансамблем усадьбы XVIII века.

В период армянской оккупации большая часть зданий, включая баню, была разрушена. Малый дом Мехмандаровых долгие годы находился в запустении, каменные надписи на историческом источнике были уничтожены, а вода в нем пересохла.

После освобождения города Шуша Азербайджан провел восстановительные работы, возродив исторический облик усадьбы.