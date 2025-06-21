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В Стамбуле проходит сессия Совета министров иностранных дел ОИС

В Стамбуле проходит сессия Совета министров иностранных дел ОИС В Стамбуле проходит 51-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 12:18
В Стамбуле проходит сессия Совета министров иностранных дел ОИС

В Стамбуле проходит 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, в целом в сессии примнимают участие около 1000 представителей 57 государств - членов ОИС, а также связанных с ней организаций, стран-наблюдателей и других международных структур. Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

В ходе сессии будут обсуждены такие вопросы, как продолжающаяся напряженность между Израилем и Палестиной, шаги в направлении урегулирования на основе принципа двух государств, а также укрепление сотрудничества в ответ на вызовы, затрагивающие мусульманские общества.

По завершении сессии планируется принятие Стамбульской декларации, а также проектов решений, стоящих на повестке дня ОИС.

Отметим, что на этой встрече Турция примет у Камеруна председательство в Совете министров иностранных дел ОИС сроком на один год. Являясь одной из 25 стран - учредителей организации, Турция уже принимала заседания Совета в 1976, 1991 и 2004 годах.

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Версия на английском языке OIC Council of Foreign Ministers' session underway in Istanbul
Версия на азербайджанском языке İstanbulda İƏT XİN Şurasının 51-ci sessiyası keçirilir

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