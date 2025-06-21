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Азербайджано-Узбекская инвесткомпания финансирует проекты на $360 млн

Азербайджано-Узбекская инвесткомпания финансирует проекты на $360 млн Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания финансирует проекты на сумму свыше $360 млн.
Бизнес
21 июня 2025 г. 11:38
Азербайджано-Узбекская инвесткомпания финансирует проекты на $360 млн

Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания финансирует проекты на сумму свыше $360 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Инвесткомпания участвует в финансировании 15 проектов.

По данным ведомства, объем взаимной торговли между Азербайджаном и Узбекистаном с начала 2025 года вырос на 40%, что подтверждает результативность предпринимаемых сторонами шагов по углублению экономического сотрудничества.

Отметим, что делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым посетила Азербайджан для участия в очередном заседании межправительственной комиссии и межрегиональном форуме.

Кудратов также встретился с руководителями крупных азербайджанских компаний, в ходе которых обсуждены новые перспективные направления партнерства и реализация совместных инвестиционных проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkəti 360 milyon dollarlıq layihələri maliyyələşdirir

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